Украинцам выдадут оружие из-за нападения России: как его получить
Министр обороны Украины Алексей Резников призывает активно вступать в ряды территориальной обороны ВСУ в своем регионе. В то же время в Национальной полиции заявили, что вооружат ветеранов органов внутренних дел.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны и Нацполиции.
"Украина переходит в режим полной обороны. Все, кто готов и умеет держать оружие, может прямо сейчас стать в ряды Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины в вашем регионе", - сообщает Резников.
Записаться в тероборону можно на сайте https://sprotyv.in.ua. С собой нужно иметь только паспорт.
Также глава полиции Игорь Клименко заявил, что ветераны МВД смогут получить оружие по упрощенной процедуре.
"Выдача оружия ветеранам преследует цель усилить деятельность правоохранительных органов Украины в обеспечении правопорядка на территории населенных пунктов Украины", - сообщает Нацполиция.
Напомним, в Украине ввели военное положение. Это решение Верховная Рада приняла утром 24 февраля.
Как сообщало РБК-Украина ранее, в Краматорске украинские военные сбили шестой российский самолет.