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Украинцам выдадут оружие из-за нападения России: как его получить

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Украина, Четверг 24 февраля 2022 10:52
Украинцам выдадут оружие из-за нападения России: как его получить Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министр обороны Украины Алексей Резников призывает активно вступать в ряды территориальной обороны ВСУ в своем регионе. В то же время в Национальной полиции заявили, что вооружат ветеранов органов внутренних дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны и Нацполиции.

"Украина переходит в режим полной обороны. Все, кто готов и умеет держать оружие, может прямо сейчас стать в ряды Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины в вашем регионе", - сообщает Резников.

Записаться в тероборону можно на сайте https://sprotyv.in.ua. С собой нужно иметь только паспорт.

Также глава полиции Игорь Клименко заявил, что ветераны МВД смогут получить оружие по упрощенной процедуре.

"Выдача оружия ветеранам преследует цель усилить деятельность правоохранительных органов Украины в обеспечении правопорядка на территории населенных пунктов Украины", - сообщает Нацполиция.

Напомним, в Украине ввели военное положение. Это решение Верховная Рада приняла утром 24 февраля.

Как сообщало РБК-Украина ранее, в Краматорске украинские военные сбили шестой российский самолет.

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