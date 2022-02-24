Украинцам выдадут оружие из-за нападения России: как его получить

Министр обороны Украины Алексей Резников призывает активно вступать в ряды территориальной обороны ВСУ в своем регионе. В то же время в Национальной полиции заявили, что вооружат ветеранов органов внутренних дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны и Нацполиции .

"Украина переходит в режим полной обороны. Все, кто готов и умеет держать оружие, может прямо сейчас стать в ряды Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины в вашем регионе", - сообщает Резников.

Записаться в тероборону можно на сайте https://sprotyv.in.ua . С собой нужно иметь только паспорт.

Также глава полиции Игорь Клименко заявил, что ветераны МВД смогут получить оружие по упрощенной процедуре.

"Выдача оружия ветеранам преследует цель усилить деятельность правоохранительных органов Украины в обеспечении правопорядка на территории населенных пунктов Украины", - сообщает Нацполиция.