Зеленский: украинцам рано возвращаться из-за границы, финальная фаза войны - самая кровавая

"Финальная стадия самая сложная, самая кровавая, она есть. Мы не можем отмежеваться и сказать: "Все, война закончилась". Я вам скажу откровенно, что в Киеве после деоккупации Киевской области есть такое чувство, что все, никакой войны нет. До того момента, когда не летят ракеты", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что люди видят, что страна оживает и пообещал, что "так оно и будет".

"Я не могу сегодня кричать "возвращайтесь домой" всем, кто за границей, потому что война не закончилась. Это пока что выбор каждого человека", - подчеркнул Зеленский.

Вместе с тем он заверил, что после завершения войны Украина будет уделять большое внимание вопросу безопасности.