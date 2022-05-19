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Зеленский: украинцам рано возвращаться из-за границы, финальная фаза войны - самая кровавая

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Президент Владимир Зеленский отмечает, что финальная стадия войны является самой сложной и кровавой. Он пока не может призвать украинцев возвращаться из-за границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время общения с украинскими студентами.

"Финальная стадия самая сложная, самая кровавая, она есть. Мы не можем отмежеваться и сказать: "Все, война закончилась". Я вам скажу откровенно, что в Киеве после деоккупации Киевской области есть такое чувство, что все, никакой войны нет. До того момента, когда не летят ракеты", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что люди видят, что страна оживает и пообещал, что "так оно и будет".

"Я не могу сегодня кричать "возвращайтесь домой" всем, кто за границей, потому что война не закончилась. Это пока что выбор каждого человека", - подчеркнул Зеленский.

Вместе с тем он заверил, что после завершения войны Украина будет уделять большое внимание вопросу безопасности.

Ранее в Минобороны рассказали, что люди возвращаются в другие города не только из-за оптимизма, но и из-за того, что испытывают финансовые трудности.

Напомним, в Германии заявили об уменьшении потока беженцев из Украины.

Мы также писали о том, что беженцев в Польше могут заставить вернуть помощь с процентами.

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Владимир Зеленский