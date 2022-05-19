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Зеленський: українцям рано повертатися з-за кордону, фінальна фаза війни - найкривавіша

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Президент Володимир Зеленський зазначає, що фінальна стадія війни є найскладнішою і кривавою. Він поки не може закликати українців повертатися з-за кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час спілкування з українськими студентами.

"Фінальна стадія найскладніша, найкривавіша, вона є. Ми не можемо відмежуватися і сказати: "Все, війна закінчилася". Я вам скажу відверто, що в Києві після деокупації Київської області є таке відчуття, що все, ніякої війни немає. До того моменту, коли не летять ракети", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що люди бачать, що країна оживає і пообіцяв, що "так воно і буде".

"Я не можу сьогодні кричати "повертайтеся додому" всім, хто за кордоном, тому що війна не закінчилася. Це поки що вибір кожної людини", - підкреслив Зеленський.

Разом з тим він запевнив, що після завершення війни Україна приділятиме велику увагу питанню безпеки.

Раніше в Міноборони розповіли, що люди повертаються в інші міста не тільки через оптимізм, а й через те, що відчувають фінансові труднощі.

Нагадаємо, в Німеччині заявили про зменшення потоку біженців з України.

Ми також писали про те, що біженців у Польщі можуть змусити повернути допомогу з відсотками.

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Володимир Зеленський