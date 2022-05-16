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В Минобороны рассказали, почему украинцы начали массово возвращаться домой

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Понедельник 16 мая 2022 00:40
В Минобороны рассказали, почему украинцы начали массово возвращаться домой Фото: заместитель главы Минобороны Анна Маляр (facebook.com/ganna maliar)
Автор: Роман Мирончук

Несмотря на то, что в Украине продолжается война и существует угроза ракетных ударов, люди возвращаются в Харьков и другие города не только из-за оптимизма, но и из-за того, что испытывают финансовые трудности.

Об этом заявила заместитель главы Минобороны Анна Маляр в эфире телемарафона, сообщает РБК-Украина.

"Надо понимать, что у людей заканчиваются деньги. Где-то жить просто так, не работая, платить за жилье, питаться - это нужно понимать. То есть это связано не только с оптимизмом… Люди возвращаются, потому что, скорее всего, сложная ситуация и они вынуждены возвращаться именно по финансовым соображениям", - заявила Маляр.

Она также отметила, что те украинцы, у которых есть возможность оставаться и оставлять своих детей за границей, поступают именно так.

"Если вы возвращаетесь, то относитесь, пожалуйста, серьезно ко всем мерам безопасности, и если раздаются сирены, то принимайте эти меры безопасности и спускайтесь в безопасные места", - отметила она.

Напомним, в Германии заявили об уменьшении потока беженцев из Украины.

Мы также писали о том, что беженцев в Польше могут заставить вернуть помощь с процентами.

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