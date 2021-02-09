Зеленський: в Україні з'явиться стратегія розвитку вищої освіти на 10 років

В Україні з'явиться стратегія розвитку вищої освіти, яка буде розрахована на 10 років. Документ готує Кабінет міністрів.

Про це на форумі "Освіта України 2021" заявив президент Володимир Зеленський.

"Ми приділяємо особливу увагу нашій вищій освіті. За моїм указом уряд готує стратегію розвитку вищої освіти на наступні 10 років, державну програму відновлення та будівництва мережі студентських гуртожитків, а також план популяризації освіти України серед іноземців. Ми будемо боротися за наших та іноземних студентів", - заявив Зеленський.

Він також додав, що сьогодні буде опубліковано указ про створення Ради з розвитку загальної середньої освіти при президенті України.