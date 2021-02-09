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Зеленський: в Україні з'явиться стратегія розвитку вищої освіти на 10 років

Новость на русском → Київ, Вівторок 09 лютого 2021 10:42
Зеленський: в Україні з'явиться стратегія розвитку вищої освіти на 10 років Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні з'явиться стратегія розвитку вищої освіти, яка буде розрахована на 10 років. Документ готує Кабінет міністрів.

Про це на форумі "Освіта України 2021" заявив президент Володимир Зеленський.

"Ми приділяємо особливу увагу нашій вищій освіті. За моїм указом уряд готує стратегію розвитку вищої освіти на наступні 10 років, державну програму відновлення та будівництва мережі студентських гуртожитків, а також план популяризації освіти України серед іноземців. Ми будемо боротися за наших та іноземних студентів", - заявив Зеленський.

Він також додав, що сьогодні буде опубліковано указ про створення Ради з розвитку загальної середньої освіти при президенті України.

Нагадаємо, раніше в Україні змінили процедуру обрання ректорів вишів. Закон розбиває такі вибори на два тури. Обраним керівником буде вважатися той, який набере понад 50% голосів.

Крім того, Рада схвалила за основу і в цілому проект постанови про премії для кращих учасників ЗНО. Преміювати будуть учасників тестування, які набрали не менше 790 балів за чотирма предметами з 800 можливих балів. Премія складе 100 000 гривень.

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