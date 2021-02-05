ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Украине руководителей вузов будут избирать по-новому

Украина, Пятница 05 февраля 2021 11:39
В Украине руководителей вузов будут избирать по-новому
Фото: голосование (freepik.com)
Автор: Юлия Струк

В Украине изменили процедуру избрания руководителя вуза. Верховная рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №4489-1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"За" проголосовали 322 нардепа.

Закон разбивает выборы на два тура.

Документ гласит, что если в выборах приняли участие два и более лица (кандидатуры), и ни одно из них не набрало более 50% голосов от общего количества претендентов, на седьмой календарный день после проведения первого тура проводится второй тур выборов.

В бюллетени для голосования во втором туре выборов включаются два человека, которые в первом туре набрали наибольшее количество голосов.

Избранным руководителем учреждения высшего образования будет считаться кандидатура, которая набрала более 50% голосов лиц, имеющих право участвовать в выборах, а в случае проведения второго тура - более 50 процентов голосов лиц, принявших участие в голосовании.

Ранее в законе "О высшем образовании" не был предусмотрен второй тур в выборах руководителя вуза.

Напомним, данный закон за основу Рада приняла 27 января.

Как писало РБК-Украина, ранее комитет по вопросам молодежи и спорта не рекомендовал парламенту предоставлять право детям-сиротам поступать вне конкурса в вузы государственной и коммунальной формы собственности.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика вузыВерховная Рада

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь