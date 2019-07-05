Стало известно, кто приедет на саммит Украина-ЕС

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Лидеры обсудят вопросы безопасности

В понедельник, 8 июля 2019 года, в Киеве состоится 21-й саммит Украина - Европейский Союз, на котором будут председательствовать президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что стороны обсудят вопросы безопасности, приоритеты политических, экономических и социальных реформ, состояние имплементации положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

На сайте Европейского Совета отмечается, что на встрече обсудят ситуацию в Азовском море и дополнительные меры поддержки региона. Как отмечается, лидеры осудят выдачу российских паспортов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Кроме того, лидеры ЕС и Украины обменяются мнениями о приоритетах отношений между ЕС и Украиной. Они рассмотрят следующие шаги в реализации соглашения об ассоциации. Лидеры рассмотрят прогресс в украинской программе реформ, особенно в борьбе с коррупцией, и поддержку ЕС этого процесса. Реформы в энергетическом секторе, в управлении и соблюдении верховенства закона также находятся на повестке дня ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Кабинета министров отметили, что премьер-министр Владимир Гройсман в этот день должен встретиться с Туском и по завершению они сделают совместное заявление. Также Гройсман в этот день встретится с высоким представителем Европейского Союза Федерикой Могерини.

Напомним, Европейский Союз неоднократно заявлял, что Россия должна безотлагательно освободить украинских военнопленных моряков.