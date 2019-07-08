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В Киеве сегодня пройдет саммит Украина-ЕС

Новости » Политика    08.07.2019 - 08:15
В Киеве сегодня пройдет саммит Украина-ЕС
Иллюстративное фото (twitter.com/VGroysman)

Лидеры обсудят вопросы приоритеты политических, экономических и социальных реформ

Сегодня, 8 июля, в Киеве пройдет XXI саммит Украина-Европейский союз. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу офиса президента Украины. 

Как сообщается, саммит пройдет в Мариинском дворце. 

Председательствовать на саммите Украина-ЕС будут президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Отмечается, что в ходе саммита делегаты обсудят вопросы безопасности, приоритеты политических, экономических и социальных реформ, состояние имплементации положений Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом.

Также на сайте Европейского Совета отметили, что в ходе встречи стороны обсудят ситуацию в Азовском море и дополнительные средства поддержки региона. Как сообщается, лидеры осудят выдачу российских паспортов жителям оккупированных территорий  Донецкой и Луганской областей.

Напомним, в пресс-службе Кабинета министров Украины отметили, что премьер-министр Владимир Гройсман должен провести встречу с президентом Евросоюза Дональдом Туском и по завершению они сделают совместное заявление. Также Гройсман в этот день встретится с высоким представителем Европейского Союза Федерикой Могерини.

Стало известно, кто приедет на саммит Украина-ЕС Зеленский и Юнкер договорились о дате саммита Украина-ЕС в Киеве
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