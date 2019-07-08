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В Киеве начался саммит Украина-ЕС

Новости » Политика    08.07.2019 - 15:08
В Киеве начался саммит Украина-ЕС
Фото: Дональд Туск, Владимир Зеленский и Жан-Клод Юнкер (president.gov.ua)

В ходе саммита запланировано подписание двухсторонних документов между Украиной и ЕС

В Киеве сегодня, 8 июля, начался XXI саммит Украина - Европейский союз. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу офиса президента. 

Как сообщается, в рамках мероприятия президент Украины Владимир Зеленский, президент Совета Европы Дональд Туск, а также глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер проведут встречу.

Также лидеры примут участие в пленарном заседании саммита Украина-ЕС.

Кроме того, в ходе мероприятия запланировано подписание двухсторонних документов между Украиной и Европейским союзом. 

 

Фото: саммит Украина-ЕС (president.gov.ua)

Отметим, что председательствовать на саммите будут президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Ранее РБК-Украина сообщало, что представитель Украины при Европейском союзе  Николай Точицкий заявил, что во время саммита Украина-ЕС будет подписано 5 документов. Также он отметил, что ЕС обещает сделать все для освобождения украинских моряков.

Напомним, на саммите Украина-ЕС обсудят санкции против Российской Федерации. В окончательном документе XXI саммита "Украина - ЕС" учтено до 99% пожеланий Украины.

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