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Зеленський: в Україні опрацьовано 79 підозр на коронавірус

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 17:27
Зеленський: в Україні опрацьовано 79 підозр на коронавірус
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Украина)

П'ять підозр на коронавірус виявилися позитивними

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Україні було опрацьовано 79 підозр на коронавірусну інфекцію. Про це він заявив у відеозверненні, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, п'ять із підозр виявилися позитивними, 64 - не підтвердилися, ще 10 опрацьовуються лабораторно.

"Станом на 16 березня 2020 року в Україні опрацьовано 79 підозр на коронавірус. П’ять із них, на жаль, позитивні. 64 - не підтвердились. Ще 10 опрацьовуються лабораторно", - заявив Зеленський.

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Опубліковано Володимиром Зеленським Понеділок, 16 березня 2020 р.

Нагадаємо, у понеділок, 16 березня, в Україні посилили заходи карантину. А 17 числа народні депутати на позачерговому засіданні мають намір прийняти ряд ініціатив для протидії коронавіруса.

За станом на ранок 16 березня в Україні зафіксували два нових випадки зараження коронавірусом. Таким чином, загальна кількість заражених досягли п'яти осіб: чотири випадки в Чернівецькій і один - у Житомирській області.

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