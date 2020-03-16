Зеленський: в Україні опрацьовано 79 підозр на коронавірус

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Украина)

П'ять підозр на коронавірус виявилися позитивними

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Україні було опрацьовано 79 підозр на коронавірусну інфекцію. Про це він заявив у відеозверненні, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, п'ять із підозр виявилися позитивними, 64 - не підтвердилися, ще 10 опрацьовуються лабораторно.

"Станом на 16 березня 2020 року в Україні опрацьовано 79 підозр на коронавірус. П’ять із них, на жаль, позитивні. 64 - не підтвердились. Ще 10 опрацьовуються лабораторно", - заявив Зеленський.

Досвід Китаю засвідчує, що непопулярні та жорсткі рішення долають вірус і рятують життя. Досвід інших країн показує, що... Опубліковано Володимиром Зеленським Понеділок, 16 березня 2020 р.

Нагадаємо, у понеділок, 16 березня, в Україні посилили заходи карантину. А 17 числа народні депутати на позачерговому засіданні мають намір прийняти ряд ініціатив для протидії коронавіруса.

За станом на ранок 16 березня в Україні зафіксували два нових випадки зараження коронавірусом. Таким чином, загальна кількість заражених досягли п'яти осіб: чотири випадки в Чернівецькій і один - у Житомирській області.