Зеленский: Украина была готова к решению Дании по "Северному потоку-2"

Украина была готова к решению Дании по "Северному потоку-2". Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Зеленский отметил, что строительство этого газопровода усиливает Россию и ослабляет Европу.

"Строительство "Северного потока-2 "- это вопрос не только энергетической безопасности, это вопрос геополитический. Я вам скажу откровенно, что это усиливает Россию и ослабляет Европу. Моя точка зрения, и не только моя, нашего правительства, мы понимали, что такое может произойти. Если бы это зависело только от меня, то Дания бы тогда не подтвердила", - заявил он.

Президент заявил, что украинская власть была готова к этому решению Дании.

"Со своей стороны хочу вам сказать, что я лично и наше правительство, мы были готовы к такому решению. Мы готовы", - добавил он.

Напомним, вчера правительство Дании дало разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" на датском континентальном шельфе, которое долгое время блокировала.

В свою очередь, глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украина ожидала решение Дании, которая разрешила строительство "Северного потока-2", в течение осени.

Кроме того, первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан сообщил, что США будут помогать Украине с остановкой строительства газопровода "Северный поток-2".