Зеленский: Украина готова к экспорту зерна, но есть условие

Украина готова к экспорту зерна через Черное море. Однако сперва необходимо дождаться сигналов от партнеров относительно начала транспортировки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Владимира Зеленского.

Глава государства совершил рабочий визит в Одесскую область. В порту "Черноморск" он ознакомился с загрузкой украинского зерна на судно для дальнейшего экспорта.

"Наша сторона полностью готова. Все сигналы мы передали партнерам - ООН и Турции, и наши военные гарантируют безопасную ситуацию. Министр инфраструктуры находится на прямой связи с турецкой стороной и ООН, ждем от них сигнала, что можно начинать", - отметил Зеленский.

По его словам, экспорт может начаться в ближайшие дни.

Президент убежден, что разблокировка зерна позволит избежать дефицита продуктов, а также голода и политического хаоса в странах, которые нуждаются в пищевой продукции.

"Для нас важно, чтобы Украина оставалась гарантом мировой продовольственной безопасности", - добавил он.