Зеленский: Украина еще ни от кого не получила гарантий безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна пока ни от кого не получила гарантий безопасности. Глава государства добавил, что США продолжают поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского телеканалу CBS.
"Что касается гарантий безопасности (Украине - ред.), то мы их еще ни от кого не получали и должны получить", - сказал Зеленский.
Глава государства поблагодарил США за поддержку Украины в отражении российского вторжения. При этом он отметил, что несмотря на стратегическое партнерство Вашингтон не предоставил гарантии безопасности.
"Гарантии безопасности - это когда у тебя есть обязательный документ. Даже Будапештский меморандум был договором. Мы отдали наше ядерное оружие, и это был просто клочок бумаги", - уточнил Зеленский, добавив, что Украина больше "не верит в бумаги".
Напомним, ранее глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия назвал главное требование к гарантиям безопасности Украине.
Война России против Украины идет 39-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Победа будет за нами! Слава Украине!