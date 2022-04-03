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Зеленский: Украина еще ни от кого не получила гарантий безопасности

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Киев, Воскресенье 03 апреля 2022 19:07
Зеленский: Украина еще ни от кого не получила гарантий безопасности Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна пока ни от кого не получила гарантий безопасности. Глава государства добавил, что США продолжают поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского телеканалу CBS.

"Что касается гарантий безопасности (Украине - ред.), то мы их еще ни от кого не получали и должны получить", - сказал Зеленский.

Глава государства поблагодарил США за поддержку Украины в отражении российского вторжения. При этом он отметил, что несмотря на стратегическое партнерство Вашингтон не предоставил гарантии безопасности.

"Гарантии безопасности - это когда у тебя есть обязательный документ. Даже Будапештский меморандум был договором. Мы отдали наше ядерное оружие, и это был просто клочок бумаги", - уточнил Зеленский, добавив, что Украина больше "не верит в бумаги".

Напомним, ранее глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия назвал главное требование к гарантиям безопасности Украине.

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