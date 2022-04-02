Не подпишем документ с правом вето для РФ, – Арахамия о мирном договоре

"Мы не будем подписывать ни одного документа, где РФ будет иметь право ветировать своим голосом решение. Для нас это категорически неприемлемо. Вообще не нужно тогда обсуждать какие-то гарантии безопасности, потому что РФ сможет заблокировать их в любой момент", – заявил Арахамия.

По его словам, сейчас украинская делегация приводит россиянам логические доводы против права вето. В финальном раунде переговоров, по убеждению нардепа, стороны выйдут на общую позицию, "иначе мы ничего подписывать вообще не будем".

"Мы проговариваем с ними другой формат – у нас есть мирный договор с РФ, но гарантию безопасности предоставляют другие страны. Конечно же, РФ не может блокировать такой процесс. Это закладывается в механизмах активации этих гарантий", – объяснил Арахамия.