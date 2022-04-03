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Зеленський: Україна ще ні від кого не отримала гарантій безпеки

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Київ, Неділя 03 квітня 2022 19:07
Зеленський: Україна ще ні від кого не отримала гарантій безпеки Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна поки ні від кого не отримала гарантій безпеки. Глава держави додав, що США продовжують підтримувати Україну в протистоянні російській агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського телеканалу CBS.

"Що стосується гарантій безпеки (Україні - ред.), то ми їх ще ні від кого не отримували і повинні отримати", - сказав Зеленський.

Глава держави подякував США за підтримку України у відбитті російського вторгнення. При цьому він зазначив, що незважаючи на стратегічне партнерство Вашингтон не надав гарантії безпеки.

"Гарантії безпеки - це коли у тебе є обов'язковий документ. Навіть Будапештський меморандум був договором. Ми віддали нашу ядерну зброю, і це був просто клаптик паперу", - уточнив Зеленський, додавши, що Україна більше "не вірить в папери".

Нагадаємо, раніше глава української делегації на переговорах з Росією Давид Арахамія назвав головну вимогу до гарантій безпеки Україні.

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