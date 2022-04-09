Зеленский об угрозе наступления РФ на Харьков: зависит от многих вещей

Президент Украины Владимир Зеленский об угрозе российского наступления на Харьков - зависит от многих вещей. Главным из них он назвал готовность Вооруженных сил страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг Зеленского с премьер-министром Австрии Карлом Нехаммером.

"Как будет идти процесс зависит от многих вещей. Стоит Мариуполь, там наши военные, сильные, крепкие. Вокруг них 10 тысяч военных. Если мы удержим Мариуполь, эти 10 тысяч там и будут находиться и не пойдут на Восток", - сказал Зеленский, комментируя данные украинской разведки о подготовке оккупантами наступления на Харьков.

Глава государства добавил, что многие завит от самих украинцев - насколько они будут крепкими в противостоянии с врагом. Также на планы Кремля по Харькову могут оказать западные партнеры, ускорив поставки вооружения.

"Зависит от того, сколько руководитель РФ готов идти дальше. Самое главное - все будет зависеть от наших Вооруженных сил. Поэтому, самое главное, чтобы мы были готовы на любом из этих направлений", - подытожил Зеленский.