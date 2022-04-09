Зеленський про загрозу наступу РФ на Харків: залежить від багатьох речей

Президент України Володимир Зеленський про загрозу російського наступу на Харків - залежить від багатьох речей. Головним з них він назвав готовність Збройних сил країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг Зеленського з прем'єр-міністром Австрії Карлом Нехаммером.

"Як буде йти процес залежить від багатьох речей. Стоїть Маріуполь, там наші військові, сильні, міцні. Навколо них 10 тисяч військових. Якщо ми утримаємо Маріуполь, ці 10 тисяч там і будуть перебувати і не підуть на схід", - сказав Зеленський, коментуючи дані української розвідки про підготовку окупантами наступу на Харків.

Глава держави додав, що багато хто завитий від самих українців - наскільки вони будуть міцними в протистоянні з ворогом. Також на плани Кремля по Харкову можуть надати західні партнери, прискоривши постачання озброєння.

"Залежить від того, скільки Керівник РФ готовий йти далі. Найголовніше - все залежатиме від наших Збройних сил. Тому, найголовніше, щоб ми були готові на будь-якому з цих напрямків", - підсумував Зеленський.