Угода про надра. Зеленський заявив, що меморандум зі США можуть підписати сьогодні

За його словами, американська сторона кілька днів тому запропонувала Україні повернутися до підписання меморандуму про наміри в рамках угоди про надра.

"Меморандум про наміри, тобто не сама угода, може бути підписаний онлайн сьогодні. Наша сторона сказала "окей" американській стороні. Я так розумію, що віцепрем'єрка (міністр економіки Юлія Свириденко - ред.) працює з американською стороною над текстом", - розповів Зеленський.

Він зазначив, що такий меморандум - це важливий перший крок до угоди.