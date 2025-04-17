Угода про надра. Зеленський заявив, що меморандум зі США можуть підписати сьогодні

Україна і США можуть уже сьогодні, 17 квітня, підписати меморандум у рамках угоди про надра. Українська сторона вже дала свою згоду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг президента України Володимира Зеленського.
За його словами, американська сторона кілька днів тому запропонувала Україні повернутися до підписання меморандуму про наміри в рамках угоди про надра.
"Меморандум про наміри, тобто не сама угода, може бути підписаний онлайн сьогодні. Наша сторона сказала "окей" американській стороні. Я так розумію, що віцепрем'єрка (міністр економіки Юлія Свириденко - ред.) працює з американською стороною над текстом", - розповів Зеленський.
Він зазначив, що такий меморандум - це важливий перший крок до угоди.
Нагадаємо, Україна і США мали підписати рамкову угоду (меморандум) ще наприкінці лютого, коли президент України Володимир Зеленський підписав Вашингтон. Церемонія підписання зірвалася через сварку Зеленського і президента США Дональда Трампа.
Після цього Вашингтон запропонував Києву підписати одразу повну угоду, без меморандуму. Українські чиновники наголошували, що такий документ має бути ратифікований у Раді.
Минулого тижня українська делегація обговорювала з американськими чиновниками угоду про надра у Вашингтоні.
За словами першого віце-прем'єра Юлії Свириденко, під час переговорів вдалося досягти значного прогресу. Сторони знову домовилися підписати меморандум.
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