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Сделка о недрах. Зеленский заявил, что меморандум с США могут подписать сегодня

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина и США могут уже сегодня, 17 апреля, подписать меморандум в рамках сделки о недрах. Украинская сторона уже дала свое согласие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, американская сторона пару дней назад предложила Украине вернуться к подписанию меморандума о намерениях в рамках сделки о недрах. 

"Меморандум о намерениях, то-есть не сама сделка, может быть подписан онлайн сегодня. Наша сторона сказала "окей" американской стороне. Я так понимаю, что вице-премьер (министр экономики Юлия Свириденко - ред.) работает с американской стороной над текстом", - рассказал Зеленский. 

Он отметил, что такой меморандум - это важный первый шаг к сделке. 

Меморандум с США

Напомним, Украина и США должны были подписать рамочное соглашение (меморандум) еще в конце февраля, когда президент Украины Владимир Зеленский подписал Вашингтон. Церемония подписания сорвалась из-за ссоры Зеленского и президента США Дональда Трампа.

После этого Вашингтон предложил Киеву подписать сразу полное соглашение, без меморандума. Украинские чиновники подчеркивали, что такой документ должен быть ратифицирован в Раде.

На прошлой неделе украинская делегация обсуждала с американскими чиновниками сделку о недрах в Вашингтоне.

По словам первого вице-премьера Юлии Свириденко, в ходе переговоров удалось достичь значительного прогресса. Стороны снова договорились подписать меморандум.

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