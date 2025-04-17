Сделка о недрах. Зеленский заявил, что меморандум с США могут подписать сегодня

Украина и США могут уже сегодня, 17 апреля, подписать меморандум в рамках сделки о недрах. Украинская сторона уже дала свое согласие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента Украины Владимира Зеленского.
По его словам, американская сторона пару дней назад предложила Украине вернуться к подписанию меморандума о намерениях в рамках сделки о недрах.
"Меморандум о намерениях, то-есть не сама сделка, может быть подписан онлайн сегодня. Наша сторона сказала "окей" американской стороне. Я так понимаю, что вице-премьер (министр экономики Юлия Свириденко - ред.) работает с американской стороной над текстом", - рассказал Зеленский.
Он отметил, что такой меморандум - это важный первый шаг к сделке.
Напомним, Украина и США должны были подписать рамочное соглашение (меморандум) еще в конце февраля, когда президент Украины Владимир Зеленский подписал Вашингтон. Церемония подписания сорвалась из-за ссоры Зеленского и президента США Дональда Трампа.
После этого Вашингтон предложил Киеву подписать сразу полное соглашение, без меморандума. Украинские чиновники подчеркивали, что такой документ должен быть ратифицирован в Раде.
На прошлой неделе украинская делегация обсуждала с американскими чиновниками сделку о недрах в Вашингтоне.
По словам первого вице-премьера Юлии Свириденко, в ходе переговоров удалось достичь значительного прогресса. Стороны снова договорились подписать меморандум.
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