Сделка о недрах. Зеленский заявил, что меморандум с США могут подписать сегодня

По его словам, американская сторона пару дней назад предложила Украине вернуться к подписанию меморандума о намерениях в рамках сделки о недрах.

"Меморандум о намерениях, то-есть не сама сделка, может быть подписан онлайн сегодня. Наша сторона сказала "окей" американской стороне. Я так понимаю, что вице-премьер (министр экономики Юлия Свириденко - ред.) работает с американской стороной над текстом", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что такой меморандум - это важный первый шаг к сделке.