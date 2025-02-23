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Зеленський про угоду щодо рідкісноземів: про "500 млрд доларів" більше не йдеться

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна продовжує обговорення зі США угоди про рідкісноземельні метали. Про фонд на 500 млрд доларів уже не йдеться.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції.

За словами глави української держави, зараз українські чиновники, зокрема керівник Офісу президента Андрій Єрмак, спілкуються з американськими партнерами щодо угоди про рідкоземельні ресурси.

"Уже немає (мови - ред.) ні про "500 млрд доларів", ні про "відсотки". Ми просуваємося", - додав Зеленський.

Угода між Україною та США

Нагадаємо, американська влада нещодавно запропонувала Україні підписати угоду, яка передбачає передачу частини українських рідкоземельних металів на користь США.

Зокрема, у Вашингтоні пропонували Києву створити фонд на 500 млрд доларів, куди б спрямували доходи з продажу рідкоземельних ресурсів. США, згідно з ініціативою, мали б отримати економічні та управлінські права в цьому фонді

Так, за задумом президента США Дональда Трампа, Україна "віддала б борг" за надану їй американську допомогу.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський зазначав, що США надали українцям допомогу на 100 млрд доларів. І він не збирається визнавати гранти боргами.

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