Зеленский о сделке по редкоземам: речь о "500 млрд долларов" больше не идет

Соглашение между Украиной и США

Напомним, американские власти недавно предложили Украине подписать соглашение, которое предусматривает передачу части украинских редкоземельных металлов в пользу США.

В частности, в Вашингтоне предлагали Киеву создать фонд на 500 млрд долларов, куда бы направили доходы с продажи редкоземельных ресурсов. США, согласно инициативе, должны были бы получить экономические и управленческие права в этом фонде

Так, по задумке президента США Дональда Трампа, Украина "отдала бы долг" за предоставленную ей американскую помощь.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что США предоставили украинцам помощь на 100 млрд долларов. И он не собирается признавать гранты долгами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.