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Зеленский о сделке по редкоземам: речь о "500 млрд долларов" больше не идет

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина продолжает обсуждение с США соглашения о редкоземельных металлах. Речь о фонде на 500 млрд долларов уже не идет.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции.

По словам главы украинского государства, сейчас украинские чиновники, в том числе руководитель Офиса президента Андрей Ермак, общаются с американскими партнерами по поводу соглашения о редкоземельных ресурсах. 

"Уже нет (речи - ред.) ни о "500 млрд" долларов, ни о "процентах". Мы продвигаемся", - добавил Зеленский. 

Соглашение между Украиной и США

Напомним, американские власти недавно предложили Украине подписать соглашение, которое предусматривает передачу части украинских редкоземельных металлов в пользу США.

В частности, в Вашингтоне предлагали Киеву создать фонд на 500 млрд долларов, куда бы направили доходы с продажи редкоземельных ресурсов. США, согласно инициативе, должны были бы получить экономические и управленческие права в этом фонде

Так, по задумке президента США Дональда Трампа, Украина "отдала бы долг" за предоставленную ей американскую помощь.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что США предоставили украинцам помощь на 100 млрд долларов. И он не собирается признавать гранты долгами.

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