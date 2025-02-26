Зеленський про угоду щодо "рідкісноземів": не йдеться про борг, це було б несправедливо

За його словами, головні питання, які він піднімав, у тексті угоди відображені належним чином.

"Головне для мене було, що ми не є боржниками, в угоді немає ні 500 млрд боргу, ні 350, ні 100. Це було б несправедливо по відношенню до нас", - підкреслив Зеленський.

Також президент зазначив, що питання щодо фонду вирішене в межах рамкової угоди. Він наголосив, що це партнерський проєкт, у якому враховані інтереси України.

"Фонд цей україно-американський, а не тільки американський", - зазначив він, додавши, що Україна вдячна США та готова до співпраці.

Угоду погоджено

Нещодавно влада США запропонувала Україні підписати угоду, яка передбачає передачу частини українських рідкісноземельних металів на користь США.

Тоді у Вашингтоні пропонували Києву створити фонд на 500 млрд доларів, куди б спрямували доходи з продажу рідкісноземельних ресурсів. Однак Зеленський наголосив, що обсяг підтримки становив 100 млрд доларів і вона не може вважатися боргом.

Вчора видання Financial Times з посиланням на джерела писало, що Україна і США погодили деталі угоди щодо рідкісноземельних металів. У тексті зазначалось, що Україна готова підписати угоду, яка передбачає спільну зі США розробку своїх мінеральних ресурсів, включно з нафтою і газом.

А сьогодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що Україна та США фактично відпрацювали остаточний варіант угоди щодо рідкісноземельних копалин. Станом на сьогодні ця угода називається "Угодою про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України".