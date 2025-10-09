Зеленський пояснив, чому північ України стала в епіцентрі атак РФ по енергетиці

Чому Полтавська, Чернігівська і Сумська області в епіцентрі атак

Зеленський пояснив, що Сумщина та Чернігівщина були напрямками наступу ворога під час можливого літнього наступу окупантів. Тоді ж стало зрозуміло, що основною метою супротивника є Покровський напрямок.

"На сході це давно відбувається. Люди залишаються без світла. Ми ремонтуємо, відновлюємо. Російська задача - робити хаос, психологічно тиснути на людей через удари по енергетиці, по залізниці", - пояснив президент.

Він нагадав, що Полтавщина, Чернігівщина і Сумщина це прикордонні регіони. І зокрема, удари по Полтаві - це намір росіян залишати Україну без палива.

"Вони б'ють по нашій енергетиці або по центру генерації нашого палива", - відповів Зеленський.

Чи змінилася позиція України щодо ударів по інфраструктурі РФ

За словами президента, позиція України щодо ударів по російській інфраструктурі не змінилася. Але зазначив, що Бєлгородський напрямок є одним із найінтенсивніших джерел ударів по Україні. Саме тому Україна проводить точкові удари по об'єктах у прикордонних областях РФ, щоб ворог відчув ціну атак.

"Один із найінтенсивніших напрямків, звідки б’ють по Україні, - це Бєлгородській напрямок. Звідти завжди були ракетні удари, авіація, КАБи тощо. Звідки летять ракети на Харківщину? Звідки були сотні, вже тисячі КАБів? Звідти. Так само вони завдають ударів по енергоінфраструктурі Харкова та області", - каже Зеленський.

На його думку, абсолютно справедливо, що у Бєлгороді також будуть відчувати блекаути.

"Ми ж їм сказали, що вони повинні зрозуміти, якщо вони хочуть нам робити блекаути, - ми будемо робити те саме. Тут немає ніяких секретів. Ворог повинен відчувати ціну цієї війни. Але ми не вбиваємо цивільне населення", - відповів він.

Президент зауважив, що у питанні Бєлгородської та Курської області - відстань така, що дозволяє застосовувати різні види озброєння, яке має Україна.

Удари по логістиці і готовність до зими

Зеленський підтвердив, що ворог цілить по логістиці та залізниці України. За його словами, "Укрзалізниця" має працювати з військовими для захисту станцій і ключових вузлів, щоб забезпечити перевезення попри атаки.

"Вони б'ють по логістиці. Вони б'ють як по вантажоперевезеннях, так і по пасажирських перевезеннях. Це все залякування. Вони будуть бити, а ми повинні захищатися. Укрзалізниця була присутня на Ставках. І керівник Укрзалізниці має завдання разом з військовими, - захищати станції, ключові вузли. Все це будемо робити", - сказав президент.