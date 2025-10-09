Зеленский объяснил, почему север Украины стал в эпицентре атак РФ по энергетике

Почему Полтавская, Черниговская и Сумская области в эпицентре атак

Зеленский объяснил, что Сумщина и Черниговщина были направлениями наступления врага во время возможного летнего наступления оккупантов. Тогда же стало понятно, что основной целью противника является Покровское направление.

"На востоке это давно происходит. Люди остаются без света. Мы ремонтируем, восстанавливаем. Российская задача - делать хаос, психологически давить на людей через удары по энергетике, по железной дороге", - пояснил президент.

Он напомнил, что Полтавщина, Черниговщина и Сумщина это приграничные регионы. И в частности, удары по Полтаве - это намерение россиян оставлять Украину без топлива.

"Они бьют по нашей энергетике или по центру генерации нашего топлива", - ответил Зеленский.

Изменилась ли позиция Украины относительно ударов по инфраструктуре РФ

По словам президента, позиция Украины относительно ударов по российской инфраструктуре не изменилась. Но отметил, что Белгородское направление является одним из самых интенсивных источников ударов по Украине. Именно поэтому Украина проводит точечные удары по объектам в приграничных областях РФ, чтобы враг почувствовал цену атак.

"Одно из самых интенсивных направлений, откуда бьют по Украине, - это Белгородское направление. Оттуда всегда были ракетные удары, авиация, КАБы и так далее. Откуда летят ракеты на Харьковщину? Откуда были сотни, уже тысячи КАБов? Оттуда. Так же они наносят удары по энергоинфраструктуре Харькова и области", - говорит Зеленский.

По его мнению, совершенно справедливо, что в Белгороде также будут испытывать блэкауты.

"Мы же им сказали, что они должны понять, если они хотят нам делать блэкауты, - мы будем делать то же самое. Здесь нет никаких секретов. Враг должен чувствовать цену этой войны. Но мы не убиваем гражданское население", - ответил он.

Президент отметил, что в вопросе Белгородской и Курской области - расстояние такое, что позволяет применять различные виды вооружения, которое имеет Украина.

Удары по логистике и готовность к зиме

Зеленский подтвердил, что враг целится по логистике и железной дороге Украины. По его словам, "Укрзализныця" должна работать с военными для защиты станций и ключевых узлов, чтобы обеспечить перевозки несмотря на атаки.

"Они бьют по логистике. Они бьют как по грузоперевозкам, так и по пассажирским перевозкам. Это все запугивание. Они будут бить, а мы должны защищаться. Укрзализныця присутствовала на Ставках. И руководитель Укрзализныци имеет задачу вместе с военными, - защищать станции, ключевые узлы. Все это будем делать", - сказал президент.