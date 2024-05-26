Зеленський про удари по РФ: бачимо кожну точку концентрації ворога, потрібне політичне рішення
Українські партнери досі не погоджуються, щоб Україна могла завдавати превентивних ударів по території Російської Федерації. Для цього наразі потрібно лише політичне рішення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
Зеленський зазначив, що багато лідерів, представників держав і міжнародних організацій, громадських діячів висловились зі співчуттям Україні та Харкову, і водночас засудили російський терор.
"Важливо, щоб таке засудження привело до цілком справедливих наслідків. Щоб нарешті в нас з’явилось достатньо систем ППО для захисту України, наших міст. І щоб у партнерів з’явилась достатня рішучість для превентивного захисту від російських терористів так, як били б по будь-яких інших терористах - знищуючи їх до того, як вони почнуть знищувати життя", - сказав президент.
Він пояснив, що українські військові знають та бачать кожну точку концентрації російських військ, а також знають про всі райони запуску російських ракет і бойових літаків.
"Знищити цю терористичну силу, а отже, врятувати тисячі життів і гарантовано зупинити розширення війни - це суто політичне рішення. Рішення, яке потрібно ухвалити", - підкреслив глава держави.
Зеленський підтримав всіх партнерів, які підтримують дану ідею.
"Будемо працювати з партнерами й заради того, щоб прискорити та збільшити постачання F-16 для України. Це теж додасть нам захисту і від терористичних ударів по наших містах, і від тиску російської армії на фронті", - сказав він.
Удар по Харкову
Нагадаємо, що вчора військові РФ кілька разів обстріляли Харків. Один з ударів прийшовся по будівельному гіпермаркеті "Епіцентр".
Детальніше про обстріл та наслідки можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Україна просить дозволу на удари по РФ
На тлі нового наступу Росії в Харківській області Україні посилила свої заклики щодо дозволу партнерською зброєю бити по російській території.
Зокрема, Україна звернулась до Сполучених Штатів, Франції та Британії, які передають Україні далекобійні ракети, якими можна було б бити по угрупованнях окупантів на території РФ поблизу українського кордону.
Ми вже писали, що зокрема Швеція не проти ударів України по РФ шведською зброєю.
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