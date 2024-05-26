Зеленский об ударах по РФ: видим каждую точку концентрации врага, нужно политическое решение
Украинские партнеры до сих пор не соглашаются, чтобы Украина могла наносить превентивные удары по территории Российской Федерации. Для этого сейчас нужно только политическое решение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
Зеленский отметил, что многие лидеры, представители государств и международных организаций, общественные деятели высказались с сочувствием Украине и Харькову, и одновременно осудили российский террор.
"Важно, чтобы такое осуждение привело к вполне справедливым последствиям. Чтобы наконец у нас появилось достаточно систем ПВО для защиты Украины, наших городов. И чтобы у партнеров появилась достаточная решимость для превентивной защиты от российских террористов так, как били бы по любым другим террористам - уничтожая их до того, как они начнут уничтожать жизнь", - сказал президент.
Он пояснил, что украинские военные знают и видят каждую точку концентрации российских войск, а также знают обо всех районах запуска российских ракет и боевых самолетов.
"Уничтожить эту террористическую силу, а значит, спасти тысячи жизней и гарантированно остановить расширение войны - это чисто политическое решение. Решение, которое нужно принять", - подчеркнул глава государства.
Зеленский поддержал всех партнеров, которые поддерживают данную идею.
"Будем работать с партнерами и ради того, чтобы ускорить и увеличить поставки F-16 для Украины. Это тоже добавит нам защиты и от террористических ударов по нашим городам, и от давления российской армии на фронте", - сказал он.
Удар по Харькову
Напомним, что вчера военные РФ несколько раз обстреляли Харьков. Один из ударов пришелся по строительному гипермаркету "Эпицентр".
Детальнее об обстрелах и последствиях можно узнать в материале РБК-Украина.
Украина просит разрешения на удары по РФ
На фоне нового наступления России в Харьковской области Украина усилила свои призывы о разрешении партнерским оружием бить по российской территории.
В частности, Украина обратилась к Соединенным Штатам, Франции и Великобритании, которые передают Украине дальнобойные ракеты, которыми можно было бы бить по группировкам оккупантов на территории РФ вблизи украинской границы.
Мы уже писали, что в частности Швеция не против ударов Украины по РФ шведским оружием.
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