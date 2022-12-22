UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський про удари по енергетиці: Ми відсвяткуємо Різдво, можливо, при свічках

Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Прямо зараз унаслідок російських ракетних ударів понад десять мільйонів людей в Україні без електрики, а мільйони - без тепла і води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента Володимира Зеленського у Конгресі США.

"За два дні ми будемо святкувати Різдво. Можливо, при свічах. Не тому, що так більш сентиментально. А тому, що інакше - не буде світла", - зазначив глава держави.

Зеленський підкреслив, що українці не жаліються.

"Ми пройдемо свою війну за незалежність. Ми зустрінемо це Різдво - і якщо не буде електрики, світло нашої віри у себе все одно не згасне", - продовжив політик.

Президент вказав: "Якщо будуть російські ракети - ми зробимо все, що можемо, щоб захиститись. Якщо будуть іранські дрони, і нашим людям доведеться йти у бомбосховище у вечер перед Різдвом - українці і там сядуть за святковий стіл і підтримають одне одного".

Зеленський додав, що тоді почуємо мільйони голосів українців, які всі бажатимуть одного - Перемоги!

Нагадаємо, всі подробиці візиту Зеленського до США та його переговорів із Байденом - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийЕлектроенергіяВійна Росії проти України