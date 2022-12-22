Зеленський про удари по енергетиці: Ми відсвяткуємо Різдво, можливо, при свічках

"За два дні ми будемо святкувати Різдво. Можливо, при свічах. Не тому, що так більш сентиментально. А тому, що інакше - не буде світла", - зазначив глава держави.

Зеленський підкреслив, що українці не жаліються.

"Ми пройдемо свою війну за незалежність. Ми зустрінемо це Різдво - і якщо не буде електрики, світло нашої віри у себе все одно не згасне", - продовжив політик.

Президент вказав: "Якщо будуть російські ракети - ми зробимо все, що можемо, щоб захиститись. Якщо будуть іранські дрони, і нашим людям доведеться йти у бомбосховище у вечер перед Різдвом - українці і там сядуть за святковий стіл і підтримають одне одного".

Зеленський додав, що тоді почуємо мільйони голосів українців, які всі бажатимуть одного - Перемоги!