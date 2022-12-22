Зеленский об ударах по энергетике: Мы отпразднуем Рождество, возможно, при свечах

"За два дня мы будем праздновать Рождество. Возможно, при свечах. Не потому, что так сентиментальнее. А потому, что иначе - не будет света", - отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что украинцы не жалуются.

"Мы пройдем свою войну за независимость. Мы встретим это Рождество - и если не будет электричества, свет нашей веры в себя все равно не угаснет", - продолжил политик.

Президент указал: "Если будут российские ракеты - мы сделаем все, что можем, чтобы защититься. Если будут иранские дроны, и нашим людям придется идти в бомбоубежище в вечер перед Рождеством - украинцы и там сядут за праздничный стол и поддержат друг друга".

Зеленский добавил, что тогда услышим миллионы голосов украинцев, которые все будут желать одного - Победы!