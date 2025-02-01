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Зеленский об ударе россиян по Судже: так же воевали против Чечни и убивали сирийцев

Киев, Суббота 01 февраля 2025 22:30
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Зеленский об ударе россиян по Судже: так же воевали против Чечни и убивали сирийцев Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по школе-интернату в Судже. По его словам, Россия всегда воюет против мирного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в социальной сети X.

Зеленский отметил, что авиабомба ударила по интернату, где десятки гражданских готовились к эвакуации.

"Россия так воевала десятилетия назад против Чечни. Так же они убивали сирийцев. Так же российские бомбы разрушают украинские дома. И даже против своих же гражданских российская армия использует аналогичные методы", - сказал он.

По его словам, "это зло не остановится само по себе".

Напомним, сегодня вечером российская авиация ударила по школе-интернату в Судже. Как сообщили в военной комендатуре, под завалами оказались почти 100 человек. Украинская комендатура делает все, чтобы спасти уцелевших.

Также Генеральный штаб ВСУ опубликовал видео с места российского удара. По уточненной информации, по интернату ударила корректируемая авиабомба (КАБ). Люди в помещении готовились к эвакуации. Как заявили в Генштабе, там находились местные жители, в том числе женщины и дети.

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Владимир Зеленский Курская область Суджа
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