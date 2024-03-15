Зеленський про удар по Одесі: Сили оборони забезпечать покидькам справедливу реакцію

"Зараз в Одесі ще тривають рятувальні роботи та надання допомоги після російського ракетного удару. Дуже підлого удару цих покидьків: дві ракети, і друга - коли на місце влучання прибули рятувальники та лікарі", - заявив президент.

За словами Зеленського, внаслідок удару серед загиблих та постраждалих є фельдшери екстреної медичної допомоги, а також рятувальник Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС). Також наразі продовжується пошук людей під завалами. На місці подій працюють усі необхідні служби.

"Я доручив обласній владі повністю підтримати всіх постраждалих. Наші Сили оборони обов’язково зроблять усе, щоб російські вбивці відчули нашу справедливу реакцію", - додав Зеленський.

У тому ж числі президент нагадав про сьогоднішні військові наради. Він доручив Кабінету міністрів зробити все для створення ще більш технологічних і далекобійних, масових дронів.

"Це повинен бути конвеєр російської відповідальності за терор. І це - принциповий момент, багато в чому історичний. Що більше наших справедливих відповідей буде російській державі та що більш відчутними будуть наші дії проти російської системи, то важче буде Путіну (Володимир Путін, російський диктатор, - ред.) продовжувати своє хворе правління, а отже, і війну", - відзначив Зеленський.

Російський удар по Одесі 15 березня

Російські терористи атакували сьогодні Одесу балістичними ракетами "Іскандер-М", які запустили з тимчасово окупованого Криму. Ціллю терористів з РФ була громадянська інфраструктура.

Після прибуття до місця подій медиків й рятувальників, ворог завдав повторного удару. Спочатку було відомо про десятки постраждалих, а також загиблих.

Внаслідок ворожого обстрілу зруйновано триповерхову будівлю рекреаційного об'єкта, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, станцію техобслуговування, газопровід низького тиску, авто швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі. Нині триває розбір завалів.

Більш детально про російську атаку по Одесі - читайте у матеріалі РБК-Україна.