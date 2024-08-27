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Зеленський про удар по греблі Київській ГЕС: "Не дуже люблю енергопіар"

Вівторок 27 серпня 2024 14:26
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Зеленський про удар по греблі Київській ГЕС: "Не дуже люблю енергопіар" Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В питанні удару по греблі Київської гідроелектростанції, ворогу не потрібно знати, яких пошкоджень він завдав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимир Зеленського під час Форуму "Україна 2024. Незалежність".

"Не дуже люблю енергопіар. Не дуже підтримую, коли ворог знає, яких пошкоджень він завдав", - заявив президент.

Варто пояснити, що вранці 26 серпня, під час масованого обстрілу російських терористів, як писали ЗМІ, гребля Київської ГЕС стала однією із цілей для ворога. Пізніше керівник "Центру протидії дезінформації" Андрій Коваленко заявив, що "загрози немає". За його словами, Київську гідроелектростанцію неможливо зруйнувати ракетами й порівнювати її з Каховською ГЕС - не варто.

Погрози щодо Київської ГЕС

Нещодавно речниця Міністерства закордонних справ (МЗС) Російської Федерації Марія Захарова заявила, що Україна нібито планує зруйнувати дамби Київської ГЕС та Канівського водосховища, щоб звинуватити у цьому російських окупантів, а також отримати ще більше допомоги з боку Заходу.

Пізніше МЗС України відреагувало на заяву Захарової.

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