Зеленский об ударе по дамбе Киевской ГЭС: "Не очень люблю энергопиар"

В вопросе удара по плотине Киевской гидроэлектростанции, врагу не нужно знать, какие повреждения он нанес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время Форума "Украина 2024. Независимость".

"Не очень люблю энергопиар . Не очень поддерживаю, когда враг знает, какие повреждения он нанес", - заявил президент.

Следует объяснить, что утром 26 августа, во время массированного обстрела российских террористов, как писали СМИ, дамба Киевской ГЭС стала одной из целей для врага. Позже руководитель "Центра противодействия дезинформации" Андрей Коваленко заявил, что "угрозы нет". По его словам, Киевскую гидроэлектростанцию невозможно разрушить ракетами и сравнивать ее с Каховской ГЭС - не стоит.

Угрозы по Киевской ГЭС

Недавно пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Украина якобы планирует разрушить дамбы Киевской ГЭС и Каневского водохранилища, чтобы обвинить в этом российских оккупантов, а также получить еще больше помощи со стороны Запада.

Позже МИД Украины отреагировал на заявление Захаровой.