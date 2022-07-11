Зеленский о турбине для "Газпрома": решение еще можно пересмотреть

В частности, он напомнил, что сегодня МИД вызвал канадского дипломата из-за исключения в санкционной политике против России, согласно которому "Газпрому" вернут отремонтированную турбину.

"Это касается не только какой-то турбины для газопровода "Северный поток", которую Канада не должна была, но все-таки решила фактически передать России. Это касается общих правил. Если государство-террорист может выдавить такое исключение в санкциях, то каких исключений она захочет завтра?", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что это очень опасный вопрос.

"Причем опасный не только для Украины, а для всего демократического мира. Решение о санкционном исключении будут воспринимать в Москве как проявление слабости… Конечно, еще можно пересмотреть это решение об одной турбине, которое тянет за собой много других проблем", - сказал Зеленский.

Он добавил, что такая уступка подстегнет Россию вообще прекратить поставки газа в Европу.