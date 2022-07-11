Зеленський про турбіну для "Газпрому": рішення ще можна переглянути

Зокрема, він нагадав, що сьогодні МЗС викликало канадського дипломата через виключення у санкційній політиці проти Росії, згідно з яким "Газпрому" повернуть відремонтовану турбіну.

"Це стосується не тільки якоїсь турбіни для газопроводу "Північний потік", яку Канада не повинна була, але все ж таки вирішила фактично передати Росії. Це стосується загальних правил. Якщо держава-терорист може видавити такий виняток у санкціях, то яких винятків вона захоче завтра?", - наголосив Зеленський.

Він наголосив, що це дуже небезпечне питання.

"Причому небезпечне не лише для України, а для всього демократичного світу. Рішення про санкційне виключення сприйматимуть у Москві як прояв слабкості... Звичайно, ще можна переглянути це рішення про одну турбіну, яке тягне за собою багато інших проблем", - сказав Зеленський.

Він додав, що така поступка спонукає Росію взагалі припинити постачання газу до Європи.