Зеленський цього тижня збирає Ставку: теми - опалювальний сезон та ППО

Цього тижня в межах Ставки верховного головнокомандувача планується розгляд ключових питань енергетичної безпеки та захисту критичної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Facebook.
За його словами, відповідні доручення вже надав президент Володимир Зеленський. "Контролюємо виконання", - зазначив Умєров.
Серед головних питань, які винесуть на обговорення:
Умєров додав, що найближчим часом планується проведення окремої Технологічної Ставки. На ній розглянуть питання посилення українських військ новими засобами оборони.
"Готуємо формат Технологічної Ставки, на якій опрацюємо питання забезпечення наших військ надійними засобами - від систем протидії "шахедам" до засобів далекобійної відповіді агресору. Українські відповіді Росії мають відчуватися більше", - заявив секретар РНБО.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається зірвати підготовку до зими, атакуючи енергетичну інфраструктуру.
Через обстріли Росією газової інфраструктури Україна зменшила видобуток газу. Україна цього року буде змушена імпортувати великий обсяг газу з Європи.