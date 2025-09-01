Зеленський цього тижня збирає Ставку: теми - опалювальний сезон та ППО

За його словами, відповідні доручення вже надав президент Володимир Зеленський. "Контролюємо виконання", - зазначив Умєров.

У фокусі засідання

Серед головних питань, які винесуть на обговорення:

забезпечення України газом, паливом та електроенергією, зокрема реалізація домовленостей з партнерами;

готовність критичної інфраструктури;

захист від російських ракетних і дронових атак, а також забезпечення підрозділів ППО необхідними ресурсами.

Технологічна Ставка

Умєров додав, що найближчим часом планується проведення окремої Технологічної Ставки. На ній розглянуть питання посилення українських військ новими засобами оборони.

"Готуємо формат Технологічної Ставки, на якій опрацюємо питання забезпечення наших військ надійними засобами - від систем протидії "шахедам" до засобів далекобійної відповіді агресору. Українські відповіді Росії мають відчуватися більше", - заявив секретар РНБО.