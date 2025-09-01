RU

Зеленский на этой неделе собирает Ставку: темы - отопительный сезон и ПВО

Фото: Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На этой неделе в рамках Ставки верховного главнокомандующего планируется рассмотрение ключевых вопросов энергетической безопасности и защиты критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook.

По его словам, соответствующие поручения уже дал президент Владимир Зеленский. "Контролируем выполнение", - отметил Умеров.

В фокусе заседания

Среди главных вопросов, которые вынесут на обсуждение:

  • обеспечение Украины газом, топливом и электроэнергией, в частности реализация договоренностей с партнерами;
  • готовность критической инфраструктуры;
  • защита от российских ракетных и дроновых атак, а также обеспечение подразделений ПВО необходимыми ресурсами.

Технологическая Ставка

Умеров добавил, что в ближайшее время планируется проведение отдельной Технологической Ставки. На ней рассмотрят вопросы усиления украинских войск новыми средствами обороны.

"Готовим формат Технологической Ставки, на которой проработаем вопрос обеспечения наших войск надежными средствами - от систем противодействия "шахедам" до средств дальнобойного ответа агрессору. Украинские ответы России должны ощущаться больше", - заявил секретарь СНБО.

 

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается сорвать подготовку к зиме, атакуя энергетическую инфраструктуру.

Из-за обстрелов Россией газовой инфраструктуры Украина уменьшила добычу газа. Украина в этом году будет вынуждена импортировать большой объем газа из Европы.

