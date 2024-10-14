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Зеленский на этой неделе представит план победы в Раде

Киев, Понедельник 14 октября 2024 17:36
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Зеленский на этой неделе представит план победы в Раде Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

Президент Украины Владимир Зеленский публично представит план победы. Это произойдет во время выступления главы государства в Раде на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Украины Сергея Лещенко в Telegram и нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

Лещенко рассказал, что выступление Зеленского в Раде состоится в среду, 16 октября.

"Очевидно, сейчас только одна причина для этого мероприятия - это публичное представление плана победы" - уточнил советник руководителя ОП.

В свою очередь Гончаренко подтвердил такую информацию.

Обновлено 17:44

Собеседник РБК-Украина в Раде подтвердил, что президент представит план победы в парламенте.

"Да, должно быть заседание в среду утром, и президент должен представить план победы. Это будет презентация этого плана для Украины", - сказал он.

План победы

Напомним, впервые президент Украины Владимир Зеленский заявил о плане победы только несколько месяцев назад.

Полное содержание документа публично пока не раскрывали, но глава государства без подробностей рассказывал о его отдельных пунктах. В частности, в плане победы речь идет о сильной военной поддержке Украины, свободном использовании военной помощи для ВСУ, экономической поддержке и не только.

При этом в плане упоминается и операция украинских защитников в Курской области, в ходе которой удалось достичь успехов как в контроле над территориями врага, так и в пополнении обменного фонда.

Зеленский недавно объяснял, что план победы необходим, чтобы принудить Россию к завершению войны при помощи дипломатии.

К слову, сегодня, 14 октября, посол Украины в Германии Алексей Макеев заверял, что план победы может быть представлен публично в ближайшие дни.

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