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Зеленський: за цей рік вийдемо на максимальне українське оборонне виробництво

Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Україна протягом 2024 року має вийти на максимальне українське оборонне виробництво за весь час незалежності.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський у весірньому зверненні.

За словами президента, під час Ставки він заслухав звіт військових щодо основних напрямків дій на фронті. Також було проведено аналіз динаміки щодо боєприпасів. Зокрема логістика в армії стала відчутно ефективнішою.

"Були доповіді Міністерства оборони та Мінстратегпрому щодо контрактів на постачання зброї та снарядів як від країн-партнерів, так і від власного виробництва. На цей рік маємо вийти та вийдемо на максимальне українське оборонне виробництво за весь час незалежності. І щороку незмінно будемо додавати цього нашого потенціалу – очевидна стратегічна перспектива України", - розповів Зеленський.

Дрони українського виробництва

На озброєнні української армії вже десятки дронів вітчизняного виробництва. Йдеться не лише про безпілотні літальні апарати, але й про надводні дрони.

Раніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога "Шахедів".

За його словами, за минулий рік українська "оборонка" виросла в шість разів.

Міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна вже наздогнала РФ за кількістю дронів-камікадзе дальньої дії. Він також зазначав, що скоро з'являться технології, які дозволять військовим керувати дронами, перебуваючи далеко від фронту.

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