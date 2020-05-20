Зеленский: "Центрэнерго" будет готовиться к приватизации

Одно из крупнейших предприятий электроэнергетической отрасли Украины "Центрэнерго" будет готовиться к приватизации. В ближайшее время Фонд госимущества представит план большой приватизации.

Об этом на пресс-конференции заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, большая приватизация в Украине стартует после эпидемии коронавируса.

"Что касается средней и большой приватизации. Все готово. Все будет проводиться после COVІD-19. Первый объект - гостиница "Днепр" - готов. Как мы и обещали, мы начали с ДУСа", - заявил Зеленский.

Он добавил, что на приватизацию выставят и крупные предприятия, которые не являются стратегическими.

"Многие говорят о "Центрэнерго". "Центрэнерго" тоже будет готовиться под приватизацию. Фонд госимущества этим занимается, у них есть четкий план", - подчеркнул президент.

Напомним, в январе 2020 года суд запрещал приватизацию "Центрэнерго" по иску компании "Укрдонинвест", которая требовала перезапустить конкурс. В дальнейшем приватизация была разблокирована, однако процесс застопорился, в том числе из-за попытки смены менеджмента.

В конце марта стала известно, что приватизация крупных предприятий в Украине остановлена до стабилизации на финансовых рынках.