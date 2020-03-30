ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ФГИ отказался от большой приватизации на время кризиса

Новости » Финансовый кризис 2020     30.03.2020 - 11:00
ФГИ отказался от большой приватизации на время кризиса
Фото: Дмитрий Сенниченко (facebook.com/dmitry.sennychenko)

Малая приватизация продолжается, большая - отложена

Приватизация крупных предприятий в Украине остановлена до стабилизации на финансовых рынках. Об этом написал глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко на своей странице в Facebook.

Как отметил Сенниченко, подготовка предприятий к привлечению инвесторов продолжается и проводятся аудиты и разработка маркетинговых материалов для выставления на аукционы объектов сразу после кризиса.

"В условиях мировой экономической турбулентности, вызванной эпидемией COVID-19, сейчас принимаем решение воздержаться от выставления на приватизационные аукционы объекты большой приватизации и государственные предприятия до табилизации ситуации на финансовых рынках", - написал он.

В то же время малая приватизация не будет останавливаться на время кризиса. "Тысячи небольших объектов малой приватизации: бани, гаражи, заброшенные домики, неработающие объекты, незавершенное строительство - это объекты для инвестиций малого и среднего бизнеса, объекты для инвестирования сбережений", - написал он.

"Малую приватизацию активно реализуем. Большую - готовим", - добавил Сенниченко.

ФГИ отказался от большой приватизации на время кризиса

Напомним, ранее глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко заявил, что несмотря на карантин в Украине, Фонд госимущества не будет переносить большую и малую приватизацию.

По данным опроса КМИС, поручение президента Украины Владимира Зеленского начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации в той или иной степени одобряют 37% украинцев. В то же время 41% респондентов негативно относятся к поручению Зеленского начать продажу государственного имущества, а 20% затрудняются с ответом.

ФГИ во время карантина продал за 10 миллионов дом культуры в Киеве Фонд госимущества не будет переносить приватизацию из-за карантина
Новости Украины приватизация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь