ФГИ отказался от большой приватизации на время кризиса

Фото: Дмитрий Сенниченко (facebook.com/dmitry.sennychenko)

Малая приватизация продолжается, большая - отложена

Приватизация крупных предприятий в Украине остановлена до стабилизации на финансовых рынках. Об этом написал глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко на своей странице в Facebook.

Как отметил Сенниченко, подготовка предприятий к привлечению инвесторов продолжается и проводятся аудиты и разработка маркетинговых материалов для выставления на аукционы объектов сразу после кризиса.

"В условиях мировой экономической турбулентности, вызванной эпидемией COVID-19, сейчас принимаем решение воздержаться от выставления на приватизационные аукционы объекты большой приватизации и государственные предприятия до табилизации ситуации на финансовых рынках", - написал он.

В то же время малая приватизация не будет останавливаться на время кризиса. "Тысячи небольших объектов малой приватизации: бани, гаражи, заброшенные домики, неработающие объекты, незавершенное строительство - это объекты для инвестиций малого и среднего бизнеса, объекты для инвестирования сбережений", - написал он.

"Малую приватизацию активно реализуем. Большую - готовим", - добавил Сенниченко.

Напомним, ранее глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко заявил, что несмотря на карантин в Украине, Фонд госимущества не будет переносить большую и малую приватизацию.

По данным опроса КМИС, поручение президента Украины Владимира Зеленского начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации в той или иной степени одобряют 37% украинцев. В то же время 41% респондентов негативно относятся к поручению Зеленского начать продажу государственного имущества, а 20% затрудняются с ответом.