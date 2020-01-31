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Суд заблокировал приватизацию "Центрэнерго"

Новости » Политика     31.01.2020 - 18:50
Суд заблокировал приватизацию "Центрэнерго"
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Приватизация "Центрэнерго" временно приостановлена

Хозяйственный суд Киева запретил Фонду госимущества продолжать процесс продажи компании "Центрэнерго". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

Согласно материалам суда, компания "Укрдонинвест" бизнесмена Виталия Кропачева добивалась повторного обеспечения иска к Фонду госимущества по делу о приватизации "Центрэнерго". Хозяйственный суд удовлетворил требование истца.

"Принять меры по обеспечению иска ООО "Укрдонинвест" к ФГИ путем запрета совершать любые действия по осуществлению приватизации ПАО "Центрэнерго" до вступления в законную силу судебного решения по результатам рассмотрения дела по существу о признании недействительным приказа ФГИ № 1572 от 13 декабря 2018 года", - говорится в решении.

Компания Кропачева требует перезапустить конкурс с открытостью предложения цены по принципу аукциона по продаже пакета акций "Центрэнерго", чтобы принять в нем участие.

Напомним, ранее сообщалось, что в Фонде госимущества Украины сомневаются в завершении приватизации "Центрэнерго" в 2020 году.

До этого премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что "Центрэнерго" одним из первых выставят на продажу.

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Новости Украины ЦентрэнергоприватизацияФонд госимущества
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