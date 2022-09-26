Зеленський про трибунал для Росії: Україна з партнерами ретельно опрацьовує проект

"Складність залучення Росії за цей злочин полягає в тому, що наявних міжнародно-правових інструментів недостатньо. Потрібен спеціальний міжнародний трибунал. І ми дуже докладно, дуже ретельно опрацьовуємо цей проект", - наголосив глава держави.

Він також зазначив, що ніхто не сумнівається, що трибунал буде і настане відповідальність для всіх, хто розв'язав цю злочинну війну проти України та свободи в Європі.

Передбачається, що спеціальний трибунал матиме юрисдикцію розслідувати та притягувати до відповідальності за злочини агресії проти України найвище політичне та військове керівництво Росії – президент та інші топ-чиновники РФ, у тому числі члени Ради національної безпеки, які санкціонували військову агресію проти України.

Під час зустрічі із послами заступник керівника Офісу Президента України Андрій Смирнов, який є координатором робочої групи з розробки створення спеціального міжнародного трибуналу, наголосив, що робота над документом ведеться з першого дня вторгнення.

"Ми зважили всі існуючі механізми, включаючи резолюції ООН, провели консультації з найвідомішими юристами-міжнародниками з усього світу та дійшли висновку, що для притягнення до відповідальності за злочин агресії проти України має бути створений спеціальний міжнародний трибунал, мандат якого буде обмежений виключно розслідуванням злочину агресії проти України", – наголосив заступник керівника Офісу Президента.