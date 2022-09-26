Зеленский о трибунале для России: Украина с партнерами тщательно прорабатывает проект

"Сложность привлечения России за это преступление состоит в том, что имеющихся международно-правовых инструментов недостаточно. Нужен специальный международный трибунал. И мы очень подробно, очень тщательно прорабатываем этот проект", - отметил глава государства.

Он также отметил, что никто не сомневается в том, что трибунал будет и наступит ответственность для всех, кто развязал эту преступную войну против Украины и свободы в Европе.

Предполагается, что специальный трибунал будет иметь юрисдикцию расследовать и привлекать к ответственности за преступления агрессии против Украины высшее политическое и военное руководство России - президент и другие топ-чиновники РФ, в том числе члены Совета национальной безопасности, которые санкционировали военную агрессию против Украины.

В ходе встречи с послами заместитель руководителя Офиса Президента Украины Андрей Смирнов, который является координатором рабочей группы по разработке создания специального международного трибунала, отметил, что работа над документом ведется с первого дня вторжения.

"Мы взвесили все существующие механизмы, включая резолюции ООН, провели консультации с известнейшими юристами-международниками со всего мира и пришли к выводу, что для привлечения к ответственности за преступление агрессии против Украины должен быть создан специальный международный трибунал, мандат которого будет ограничен исключительно расследованием преступления агрессии против Украины", – подчеркнул заместитель руководителя Офиса Президента.