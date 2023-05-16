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Зеленський про тренування українських пілотів: хороший початок коаліції

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Британія, Франція та Нідерланди підтримали коаліцію винищувачів для України. Зокрема, домовилися про навчання українських пілотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Учора ще ми домовились у Британії з Ріші Сунаком, паном премʼєр-міністром, що працюватимемо над коаліцією винищувачів - тренування, літаки, результати", - сказав Зеленський.

До того ж, за його словами, вчора коаліцію підтримав президент Франції Еммануель Макрон, а сьогодні - премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

"Хороший початок коаліції! Дякую всім!", - додав президент.

Нагадаємо, за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, багато країн готові сформувати авіаційну коаліцію для передачі літаків Україні. Це дозволить українським військовим отримати нове озброєння.

Також раніше ми писали, що Британія розпочне навчання українських пілотів на військових літаках. Бажаним винищувачем для ЗСУ є F16.

Окрім того, Франція допускає початок навчання українських пілотів на західних винищувачах уже зараз.

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Володимир ЗеленськийФранціяВеликобританіяВійськова допомога