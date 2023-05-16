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Зеленский о тренировках украинских пилотов: хорошее начало коалиции

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Великобритания, Франция и Нидерланды поддержали коалицию истребителей для Украины. В частности, договорились об обучении украинских пилотов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Вчера еще мы договорились в Британии с Риши Сунаком, господином премьер-министром, что будем работать над коалицией истребителей - тренировки, самолеты, результаты", - сказал Зеленский.

К тому же, по его словам, вчера коалицию поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, а сегодня - премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

"Хорошее начало коалиции! Спасибо всем!", - добавил президент.

Напомним, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы , многие страны готовы сформировать авиационную коалицию для передачи самолетов Украине. Это позволит украинским военным получить новое вооружение.

Также ранее мы писали, что Британия начнет обучение украинских пилотов на военных самолетах. Желательным истребителем для ВСУ является F16.

Кроме того, Франция допускает начало обучения украинских пилотов на западных истребителях уже сейчас.

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Владимир ЗеленскийФранцияВеликобританияВоенная помощь