Зеленский о тренировках украинских пилотов: хорошее начало коалиции

Великобритания, Франция и Нидерланды поддержали коалицию истребителей для Украины. В частности, договорились об обучении украинских пилотов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Вчера еще мы договорились в Британии с Риши Сунаком, господином премьер-министром, что будем работать над коалицией истребителей - тренировки, самолеты, результаты", - сказал Зеленский.

К тому же, по его словам, вчера коалицию поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, а сегодня - премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

"Хорошее начало коалиции! Спасибо всем!", - добавил президент.