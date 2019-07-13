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Зеленский требует увольнения и. о. главы ГФС


Зеленский требует от Власова заявления об увольнении

Президент Украины Владимир Зеленский требует увольнения исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Александра Власова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как сообщается, в ходе совещания по вопросам развития морских портов Украины, которое проиходит сегодня, 13 июля, в Одессе, Зеленский попросил и. о. главы ГФС Власова написать заявление на увольнение.

"Я хотел бы, чтобы вы лично написали заявление на ваше увольнение. Не пошли в отпуск, а реально это сделали, если не можете справиться с людьми в вашей вертикали. Скажите, пожалуйста, мне дату, чтобы я знал об этом не с фейсбука, а из реальных документов", - заявил глава государства.

По словам Зеленского, требование связано с тем, что руководитель ГФС не уволил руководителей таможен во Львовской, Закарпатской, Волынской и Черновицкой областей, чего ранее требовал президент. Власов вместо увольнения отправил руководителей таможен в отпуск.

"Я попросил предоставить мне реальные документы. Они не совпадали с вашим постом в фейсбуке. То есть вы отправили людей в отпуск", - отметил президент.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский призвал руководителей таможен во Львовской, Закарпатской, Волынской и Черновицкой областях самостоятельно написать заявления на увольнение, иначе он будет требовать их освобождения от в. о. главы ДФС.

Позже, Власов на своей странице в соцсети сообщил, что уволил руководителей таможен в четырех областях по требованию президента Зеленского. По его словам, такое решение было принято по результатам совещания в Ужгороде.

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