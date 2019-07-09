И. о. главы ГФС уволил руководителей четырех таможен

Фото: Александр Власов (УНИАН)

Уволены главы Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой таможен

Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Александр Власов уволил руководителей Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой таможен. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook Власова.

Он отметил, что такое решение принял по результатам совещания в Ужгороде.

"По результатам совещания в Ужгороде я принял решение об освобождении от исполнения обязанностей руководителей четырех таможен западного региона - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой. Эту работу будут выполнять профессиональные специалисты из числа руководящего состава таможенных департаментов ГФС", - отметил и.о. главы ведомства.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который позволит синхронизировать базы данных украинской таможни с базами соседних стран. Ожидается, что это существенно решит проблему контрабанды.

Как писало РБК-Украина, Зеленский также подписал указ для предотвращения создания препятствий для бизнеса на таможне. Как заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Алексей Гончарук, суть указа сводится к решению тактических вещей.