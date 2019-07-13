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Зеленський вимагає звільнення в. о. ДФС


Зеленський вимагає від Власова заяви про звільнення

 Президент України Володимир Зеленський вимагає звільнення виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби Олександра Власова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Як повідомляється, в ході наради з питань розвитку морських портів України, яка відбувається сьогодні, 13 липня, в Одесі, Зеленський попросив в. о. очільника ДФС Власова написати заяву на звільнення.

"Я хотів би, щоб ви особисто написали заяву на ваше звільнення. Не пішли у відпустку, а реально це зробили, якщо не можете впоратися з людьми у вашій вертикалі. Скажіть, будь ласка, мені дату, щоб я знав про це не з фейсбуку, а з реальних документів", - заявив глава держави.

За словами Зеленського, вимога пов'язана з тим, що керівник ДФС не звільнив очільників митниць у Львівській, Закарпатській, Волинській та Чернівецьких областях, чого раніше вимагав президент. Власов замість звільнення відправив очільників митниць у відпустку.

"Я попросив надати мені реальні документи. Вони не збігалися з вашим постом у фейсбуці. Тобто ви відправили людей у відпустку", - зазначив президент.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський закликав керівників митниць у Львівській, Закарпатській, Волинській та Чернівецьких областях самостійно написати заяви на звільнення, інакше він вимагатиме їх звільнення від в. о. глави ДФС.

Пізніше, Власов на своїй сторінці у соцмережі повідомив, що звільнив керівників митниць в чотирьох областях за вимогою президента Зеленського. За його словами, таке рішення було ухвалене за результатами наради в Ужгороді.

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