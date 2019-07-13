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Зеленський вимагає звільнення в. о. ДФС

Новини » Політика    13.07.2019 - 12:20
Зеленський вимагає звільнення в. о. ДФС
Фото: Олександр Власов (sfs.gov.ua)

Зеленський вимагає від Власова заяви про звільнення

 Президент України Володимир Зеленський вимагає звільнення виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби Олександра Власова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Як повідомляється, в ході наради з питань розвитку морських портів України, яка відбувається сьогодні, 13 липня, в Одесі, Зеленський попросив в. о. очільника ДФС Власова написати заяву на звільнення.

"Я хотів би, щоб ви особисто написали заяву на ваше звільнення. Не пішли у відпустку, а реально це зробили, якщо не можете впоратися з людьми у вашій вертикалі. Скажіть, будь ласка, мені дату, щоб я знав про це не з фейсбуку, а з реальних документів", - заявив глава держави.

За словами Зеленського, вимога пов'язана з тим, що керівник ДФС не звільнив очільників митниць у Львівській, Закарпатській, Волинській та Чернівецьких областях, чого раніше вимагав президент. Власов замість звільнення відправив очільників митниць у відпустку.

"Я попросив надати мені реальні документи. Вони не збігалися з вашим постом у фейсбуці. Тобто ви відправили людей у відпустку", - зазначив президент.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський закликав керівників митниць у Львівській, Закарпатській, Волинській та Чернівецьких областях самостійно написати заяви на звільнення, інакше він вимагатиме їх звільнення від в. о. глави ДФС.

Пізніше, Власов на своїй сторінці у соцмережі повідомив, що звільнив керівників митниць в чотирьох областях за вимогою президента Зеленського. За його словами, таке рішення було ухвалене за результатами наради в Ужгороді.

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