В Закарпатской области оценили ущерб от наводнения в 125 млн гривен

Фото: наводнение на Закарпатье (carpathia.gov.ua)

От наводнения пострадали 12 населенных пунктов в трех районах Закарпатья

В Закарпатской областной государственной администрации оценили ущерб от наводнения в регионе в 125 миллионов гривен. В результате непогоды разрушены дороги, мосты и дамбы.

Об этом сообщили в Закарпатской ОГА.

По словам главы ОГА Алексея Петрова, больше всего от паводка пострадал Раховский район.

"Из-за сильных ливней 23 июня произошло резкое повышение уровня воды на реке Тиса, где-то на 4-5 метров. Предварительная стоимость инфраструктурных убытков по области - это разрушенные дороги местного и государственного значения, берегоукрепления, дамбы, мосты - 125 миллионов гривен", - сообщил Петров.

При этом в ОГА пока не подсчитали сумму ущерба, которая была нанесена частным домам и домохозяйств.

Всего в области пострадали от стихии 12 населенных пунктов в трех районах. Затоплено 135 дворов и 40 га пастбищ. Повреждены 12 коммунальных и 6 участков государственных дорог. Разрушены 5 подвесных мостов, а также повреждены 14 мостов, 5,7 км лесных дорог и 1 км подпорных стенок.

Отметим, в западных областях на протяжении нескольких дней наблюдаются масштабные подтопления в результате непогоды. 23 июня ГСЧС объявила красный уровень опасности в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Жертвами стихии стали три человека.

Ранее РБК-Украина писало, что в результате непогоды на западе Украины повреждены более 400 километров дорог и 90 мостов.

Также в Кабмине пообещали оперативное возмещение убытков из-за непогоды на западе.

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Автор: Игорь Литвиненко